Маркес падна в загрявката преди ГП на Австрия, Дови - първи (видео)

Лидерът в генералното класиране на MotoGP Марк Маркес претърпя леко падане в загрявката за Гран При на Австрия днес, докато основният му конкурент за победата Андреа Довициозо направи най-бързата обиколка. Марк водеше за по-голямата част от сесията, но изпусна от контрол мотора си в третия завой на "Ред Бул Ринг" в заключителните етапи.

