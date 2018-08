Моторни спортове Любопитните факти преди старта на ГП на Австрия 12 август 2018 | 11:31 - Обновена 0 0 0 0 0 Квалификацията в MotoGP на австрийското трасе "Ред Бул Ринг" остави двама от фаворитите за победа разделени от едва 0.002 секунди. Марк Маркес победи Андреа Довициозо за първата стартова позиция, а Хорхе Лоренсо с втория мотор на Ducati вероятно също ще се намеси в борбата за победа днес. Маркес печели полпозишън в Австрия за втора поредна година, но пистата си остава една от малкото, на които испанецът все още няма победа в кралския клас на мотоциклетизма. #AustrianGP: OnBoard Pole Lap Comparison



We take a look back at @marcmarquez93's pole lap from 2017 to see how it measures up to this year's fastest qualifier#MotoGP | VIDEO https://t.co/Yljf9xdNIf pic.twitter.com/ttQY4tVL0j — MotoGP™ (@MotoGP) August 11, 2018 Довициозо ще се нареди втори и от своя страна за първи път от три години стартира в челото два поредни кръга. Конструкторът имаше и още причини да празнува вчера. Благодарение на Дови, Лоренсо и Петручи са първи път в кралския клас три мотоциклета на Ducati влязоха в топ 4 по време на квалификация. "I think we’re the riders who can fight for the victory" - @AndreaDovizioso



Can Dovi repeat his 2017 #AustrianGP triumph? https://t.co/TArEd0QkJd pic.twitter.com/2a6vjpLwHP — MotoGP™ (@MotoGP) August 11, 2018 От пилотите с Yamaha най-добре се справи Йоан Зарко, който ще тръгне шести - най-добрата му стартова позиция, откакто спечели полпозишън във Франция миналата година. Валентино Роси трябваше да се примири с най-неудобното си място на старта от две години насам - 14-о. Състезанието за ГП на Австрия започва в 15:00 ч.

