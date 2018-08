Моторни спортове Теодор Кабакчиев: Готов съм да спечеля Six Days Crazy Job 2018 12 август 2018 | 10:28 0 0 0 0 0 Днес край Енина – (Kазанлък) стартира международната шестдневна надпревара Six Days Crazy Job. Заявки за участие са подали близо 200 състезатели от България, Сърбия, Украйна, Великобритания, Португалия, Германия, Румъния и Австрия. Организатори са мотоклуб Six Days Crazy Job и Българската федерация по мотоциклетизъм.



Безспорно с най-голям интерес се очаква надпреварата в клас „Профи“, където Теодор Кабакчиев (Extreme Racing, KTM) води с актив от 240 точки и един пропуснат кръг – този в Севлиево пред Илиян Кузманов (AFG Racing Plovdiv, Honda) – 210 точки и Димитър Митов (МК Боляри, KTM) – 209 точки.



"Имам огромно желание да карам мотор след малката пауза, която направих. Готов съм да спечеля и имам амбицията да го направя! Надявам се да вляза бързо в ритъма на състезанието и да нямам проблеми. Уникален е формата, продължителността на стстезателните дни е дълга и си проличава кой е издръжлив и има желание и воля“ - каза Теодор Кабакчиев преди състезанието.

Six Days Crazy Job 2018 стартира с днес с атрактивен пролог по регламента на „Ерзберг Родео“, който ще започне в 15.00 часа в Енина.





