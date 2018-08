Лека атлетика Непобедима! 12 август 2018 | 00:28 - Обновена 0 0 0 0 0

It took five rounds until @PerkovicSandra found her best form in the discus but the Croatian landed an unprecedented fifth successive European title!#EC2018 #TheMoment pic.twitter.com/kcMnUWx9vk — European Athletics (@EuroAthletics) August 11, 2018 Две германки заеха второто и третото място. Среброто спечели Надине Мюлер, сребърна медалистка от световното в Дегу през 2011, с личен рекорд за сезона от 63.00 метра. Бронзовото отличие на трети пореден европейски шампионат стана притежание на Шанис Крафт, която регистрира резултат с 62.46 метра.

Над 60 хиляди зрители присъстваха на олимпийския стадион в Берлин на днешните 9 финала от вечерната сесия на първенството. Двукратната олимпийска шампионка от Лондон 2012 и Рио 2016 Сандра Перкович (Хърватия) спечели историческа пета поредна европейска титла на диск на шампионата на континента в Берлин (Германия). 28-годишната хърватка, която е и двукратна световна шампионка в дисциплината, триумфира с 67.62 метра, които постигна в петия си опит. Така Перкович стана първата спортистка в историята с пет европейски титли в една дисциплина.Две германки заеха второто и третото място. Среброто спечели Надине Мюлер, сребърна медалистка от световното в Дегу през 2011, с личен рекорд за сезона от 63.00 метра. Бронзовото отличие на трети пореден европейски шампионат стана притежание на Шанис Крафт, която регистрира резултат с 62.46 метра.Над 60 хиляди зрители присъстваха на олимпийския стадион в Берлин на днешните 9 финала от вечерната сесия на първенството.

