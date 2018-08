Лека атлетика Ивет остана извън медалите на 200 метра, триумф за Ашър-Смит 11 август 2018 | 21:52 - Обновена 0 0 0 0 8 Най-добрата ни спринтьорка Ивет Лалова-Колио зае пето място във финала на 200 метра на Европейското първенство по лека атлетика в Берлин. 34-годишната софиянка бягаше в трети коридор и даде време 22.82 секунди. КРАЙНОТО КЛАСИРАНЕ ВИЖТЕ ТУК! Dina Asher-Smith does the double! #EC2018 #TheMoment pic.twitter.com/lPlRWQLFeH — European Athletics (@EuroAthletics) August 11, 2018 Шампионка стана британката Дина Ашър-Смит с най-добър резултат в света за сезона - 21.89 секунди. За среброто се пребори холандката Дафне Схипърс с 22.14 сек. (най-добро лично постижение за сезона), а трета се нареди друга холандка - Джамил Самюъл, която даде време 22.37 секунди - изравнен личен рекорд. Лалова-Колио е европейска шампионка на 100 метра от първенството в Хелзинки през 2012 година, а в кариерата си има и злато на 200 метра от първенството на Стария континент на закрито в Мадрид през 2005 година. Тя има и две сребърни отличия (на 100 и 200 м) от европейското първенство на открито в Амстердам преди две години. Dina Asher-Smith does the sprint double at the European Championships!



100m 10.85 NR/=WL

200m 21.89 NR/WL#EC2018 — European Athletics (@EuroAthletics) August 11, 2018 В столицата на Германия българката се представи по-силно на полуфиналите, където даде време 22.65 секунди, като в последните метри дори изглеждаше, че пести сили. В столицата на Германия българката се представи по-силно на полуфиналите, където даде време 22.65 секунди, като в последните метри дори изглеждаше, че пести сили. Дина Ашър-Смит защити титлата си в дисциплината от Амстердам 2016 и затвърди фантастичната си форма, след като грабна златото в Берлин и в късия спринт на 100 метра. Така България остана с едно отличие от шампионата на Стария континент в Берлин - среброто на Мирела Демирева в скока на височина. РАЯ ИВАНОВА, пратеник на Sportal.bg в Берлин

