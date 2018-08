Моторни спортове Маркес спечели полпозишън в Австрия, Роси се срина до 14-о място 11 август 2018 | 16:13 0 0 0 0 0 Лидерът в генералното класиране Марк Маркес спечели полпозишън за Гран При на Австрия за втора поредна година. Той победи в напрегната квалификация дуото на Ducati, което утре ще стартира плътно зад него. Yamaha се провалиха в квалификационната сесия, като Маверик Винялес направи посредствено каране и утре ще стартира 11-и, а Валентино Роси изобщо не влезе в Q2 и утре ще се нареди 14-и. Just 0.002 seconds separated @marcmarquez93 and @AndreaDovizioso



That's the smallest gap in the electronic timing era since the 2003 #GermanGP #AustrianGP pic.twitter.com/Y32Lxm3Q7e — MotoGP™ (@MotoGP) August 11, 2018 Доктора не записа достатъчно добро време в петъчните тренировки и попадна в Q1. Там обаче бе забавен от трафика на пистата на два пъти и така се стигна до най-неуспешната му квалификация за сезон 2018 в MotoGP. И двете сесии се проведоха на изсъхналата от дъждовете писта "Ред Бул Ринг". От Q1 към Q2 продължиха Алваро Баутиста със сателитен мотор Ducati и Алекс Ринс със Suzuki. Джак Милър, който също бе сред фаворитите, получи проблем със скоростната кутия и се наложи да смени извънредно машината си. Веднага след старта на втората квалификация Марк Маркес записа най-добрата обиколка за уикенда на австрийското трасе. Битката за първата стартова позиция през цялото време се води между Маркес и пилотите на Ducati Андреа Довициозо и Хорхе Лоренсо, като в последните минути Данило Петручи със сателитен Ducati също се опита да се вмъкне между тях, но остана четвърти. Boom!@lorenzo99 hits back to move into provisional pole #AustrianGP pic.twitter.com/dGWR9dRUR2 — MotoGP™ (@MotoGP) August 11, 2018 Сателитният пилот с Honda Кал Кръчлоу съсипа една от "летящите" обиколки на Маркес три минути преди финала на сесията на завой номер 4, а Лоренсо приложи по-нестандартна стратегия с 3 питстопа. В крайна сметка Марк спечели първото място и с доза късмет, като Довициозо остана на едва две хилядни изоставане от него. Зад Лоренсо и Петручи ще се наредят Кал Кръчлоу (Honda), Йоан Зарко (Yamaha), Тито Рабат (Ducati), Андреа Яноне (Suzuki) и Дани Педроса (Honda).

