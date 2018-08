Италия Кристиано Роналдо: Беше лесно решение да дойда в Юве, мечтаех за това от дете 11 август 2018 | 15:01 - Обновена 0 0 0 0 2



“Чувствам се страхотно. Всичко е наред. Хората около стадиона и тренировъчната база, както и феновете, са много мили към мен. Щастлив съм. Защо избрах Ювентус? Това е велик клуб. Когато бях малък, поглеждах тима и си казвах: “Дано да играя един ден там”. Сега ще играя за един фантастичен клуб, един от най-големите в света. Няма точен момент, в който взех решението. През годините играхме на няколко пъти с Юве и имах определеното усещане, че италианските тифози харесват Кристиано. Това е най-големият отбор в Италия, така че беше лесно решение, тъй като Юве е един невероятен клуб”, споделя Роналдо.

Cristiano Ronaldo "Why did I choose Juventus? Because it's a great club. It's a team that I have followed ever since I was a kid. A team that I liked & hoped to play for one day. I am at one of the most important clubs in the world. It's beautiful to be here & I'm very happy." pic.twitter.com/4VgW1qHa6F — Tarek Khatib (@ADP1113) August 11, 2018 В последния му мач в



Първият ми гол ще дойде по естествен път. Не мисля за това. Знам, че ще бъда подготвен, но първият ми гол няма значение. Просто искам да съм готов. Искам да съм в добра форма, да помага на отбора и да печеля трофеи - това преследвам. За момента усещам, че хората в клуба са различни - мили и са като семейство. Феновете са същите. Развълнувам съм и искам да ги направя щастливи. Професионалист съм от 15-16 години, така че методите ми винаги са едни и същи. Играх дълги години в Реал Мадрид и Манчестър Юнайтед . Това е едно ново приключение, но винаги искам да поддържам една и съща работна етика, помагайки на тима да постига целите си. Cristiano Ronaldo: “It’s the biggest club in Italy, one of the best in the world, so it was an easy decision, as #Juventus are an unbelievable club.” https://t.co/LDVDUvwSdi #CR7 #Portugal #SerieA #UCL pic.twitter.com/EEcNV9GFYC — footballitalia (@footballitalia) August 11, 2018 Познавам първенството, тъй като го следях по телевизията, но никога не съм играл в него. Надявам се, че ще се приспособя бързо, но дойдох тук за предизвикателството в най-големия клуб в Италия. Вълнуващо е и се надявам да започна сезона, колкото се може по-добре. Благодаря за всичко. Ще давам всичко от себе си и със сигурност заедно ще печелим трофеи”, заяви португалецът. Новото попълнение на Ювентус Кристиано Роналдо призна пред клубната телевизия, че още от дете си е мечтаел да облече екипа на “Старата госпожа”.“Чувствам се страхотно. Всичко е наред. Хората около стадиона и тренировъчната база, както и феновете, са много мили към мен. Щастлив съм. Защо избрах Ювентус? Това е велик клуб. Когато бях малък, поглеждах тима и си казвах: “Дано да играя един ден там”. Сега ще играя за един фантастичен клуб, един от най-големите в света. Няма точен момент, в който взех решението. През годините играхме на няколко пъти с Юве и имах определеното усещане, че италианските тифози харесват Кристиано. Това е най-големият отбор в Италия, така че беше лесно решение, тъй като Юве е един невероятен клуб”, споделя Роналдо.В последния му мач в Торино , 1/4-финала на Шампионската лига с екипа на Реал Мадрид , CR7 отбеляза страхотен гол със задна ножица и беше възнаграден с бурни овации от привържениците на противника. “Невероятно. Всеки ден си го спомням. Това не ми се беше случвало преди. От този момент нататък ги харесах още повече. Няма да кажа, че това беше ключово за решението ми, но всеки детайл помага. Разбира се, да видиш, че феновете и клубът те харесват, помага. Усещането е напълно различно. Искам да благодаря на всички тях за подкрепата. Моята цел е да давам всичко от себе си, да бъда професионалист и да опитам да направя тима по-добър. Това е работата ми. Ще се опитам да й се наслаждавам, колкото мога, и да направя Ювентус по-добър.

Още по темата

0 0 0 0 2 Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол" Прочетена 850 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1