Лека атлетика Титли за Испания при мъжете и жените на 20 км спортно ходене 11 август 2018

24-годишният Мартин измина трасето за 1:20.42 часа, което е негов личен рекорд за сезона.

Сребърното отличие стана притежание на друг испанец Диего Гарсия Карера с 1:20.48 часа.

Huge crowds thronged the European Mile for the 20km race walk this morning!#EC2018 pic.twitter.com/iaNP8G4LcD — European Athletics (@EuroAthletics) August 11, 2018 Трети завърши Василий Мизинов (Русия) с 1:20.50 часа.



При жените Мария Перес триумфира с рекорд на шампионатите - 1:26.36 часа.

And Maria Perez breaks the championship record to win the women's 20km race walk!



Perez 1:26:36

Drahotova 1:27:03

Palmisano 1:27:30

Virbalyte-Dimisiene 1:27:59

Vaiciukeviciute 1:28:07

Garcia-Caro 1:28:15https://t.co/56sQ3XR9s7#EC2018 #TheMoment pic.twitter.com/kwxy1iRe7S — European Athletics (@EuroAthletics) August 11, 2018 Втора се класира Анежка Драхотова (Чехия) с 1:27.03 часа, а трета е Антонела Палмизано (Италия) с 1:27.30.



Състезанието при жените беше отложено два пъти и започна час по-късно заради силна миризма на газ в една от секциите на пистата. Аварийната служба бързо е отстранила повредата, съобщиха организаторите.

1