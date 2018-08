Роси не очаква нищо хубаво от ГП на Австрия

Пилотът на Yamaha Валентино Роси заяви, че Гран При на Австрия може би ще е най-тежкото състезание на отбора този сезон. Доктора не успя да влезе директно в по-силната втора квалификация, тъй като остана 11-и в първата и единствена тренировка на сухо на "Ред Бул Ринг". Италианецът вярва, че комбинацията от бавните завои и дългите прави на трасето ще направи и този уикенд изключително труден за отбора, който няма победа от вече 22 поредни състезания.

"Конфигурацията на пистата изобщо не пасва на мотора ни, още по-малко сега, когато той има проблеми. Мисля, че това е най-трудната писта за тима в календара. Моторът ни има добра скорост при завиване и затова на писти като "Бърно" и "Муджело" може да натискаш. Разликата до лидерите е голяма и трябва да работим във всяка една област, за да подобрим представянето си", коментира Доктора.

Той допълни, че проблемите с ускоряването на мотора са дори по-големи на мокра писта, защото сцеплението е още по-малко. Доктора заема втората позиция в генералното класиране - на 48 т. зад лидера с Honda Марк Маркес, но да задържи позицията си и след Гран При на Австрия му се вижда почти невъзможно.

