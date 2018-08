Моторни спортове Близо 200 пилоти ще стартират в международния ендуро маратон Six Days Crazy Job 2018 11 август 2018 | 11:18 0 0 0 0 0 Близо 200 състезатели от България, Великобритания, Австрия, Румъния, Португалия, Украйна, Германия и Сърбия ще вземат участие в най-мащабната ендуро надпревара у нас - Six Days Crazy Job, която стартира утре край живописните райони на Енина, Казанлък. Състезанието, което по традиция е едно от най-тежките, но и най-приятни в календара на Републиканския шампионат по Ендуро ще се състои за 11 поредна година и се организира от мотоклуб Crazy Job – Стара Загора и Българската федерация по мотоциклетизъм. Този сезон организаторите са подготвили доста изненади още от старта, които в продължение на 6 дни ще изпитват възможностите на пилотите. Надпреварата ще протече в два формата, като класирането от първите два дни ще важи за Републиканския шампионат по Ендуро (BG-X Enduro Championship), а останалите 4 плюс първите два е за самата шестдневка. Пилотите от всички класове в Six Days Crazy Job 2018 ще карат по едно и също трасе с обща дължина 70-100 км, което ще включва различни по трудност естествени и изкуствени препятствия. Six Days Crazy Job по традиция стартира с изключително атрактивен пролог, който обаче тази година ще е малко по-различен в сравнение с предходните и ще изненада не само зрителите, но и състезателите. Иначе, 4 кръга преди края на Републиканския шампионат по Ендуро абсолютен лидер в клас "Профи" е Теодор Кабакчиев (Extreme Racing, KTM) с 240 точки пред Илиян Кузманов (AFG Racing Plovdiv, Honda) – 210 точки. На третата позиция е Димитър Митов (МК Боляри, KTM) – 209 точки. В един от най-конкурентните класове "Експерт" водач до момента е Михаил Митов (Winbet Hard Riders, KTM) – 244 точки пред Филип Наумов (Hard Enduro Pleven, Gas gas) – 170 точки и Кристиян Петров (Winbet Hard Riders, KTM) – 169 точки. В клас "Сеньори" (за състезатели над 40 години) на първата позиция е Стоян Пачарозов (Winbet Hard Riders, KTM) – 242 точки пред Габриел Тотев (Extreme Racing, KTM) – 236 точки и Момчил Генов (Winbet Hard Riders, Gas gas) – 220 точки. В клас "Стандарт" Александър Попминчев (Дамасцена Алба АСК, Husqvarna) води с актив от 217 точки пред Десислав Василев (Extreme Racing, Beta) – 135 точки и Генади Илиев (Hard Enduro Pleven, KTM) – 121 точки. Битката при дамите е доста ожесточена, тъй като на първите две места с равен брой точки – 221 са Зорница Тодорова (МК Боляри, Husqvarna) и Ина Джамбазова (МК Боляри, КТМ) – и двете с по един пропуснат кръг. На третата позиция е съотборничката им Мария Луиза-Раева (KTM) – 186 точки. При АTV-тата Емил Комаровски (Extreme Racing, KTM) води убедително със 197 точки, като на 70 след него е Рени Христова (4×4 Adventure, KTM). На третата позиция е Христо Колев (Extreme Racing, Suzuki) – 89 точки. Six Days Crazy Job стартира с атрактивния пролог в неделя от 15:00 часа, а трасето е разположено в западната част на Енина. Следват 5 дни интересна навигация, като шампионите ще са ясни в петък.

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 263

1