Петрова: Това шесто място е глътка свеж въздух за мен

Габриела Петрова завърши шеста във финала в тройния скок на Европейското първенство по лека атлетика в Берлин с резултат от 14.26 метра, но отново имаше проблеми с разбега, които й попречиха да се бори за отличие. Носителката на сребърно отличие от континенталния форум в зала в Прага през 2015 г. обаче все пак остана доволна, че е намерила място сред финалистките.

“Усмихната съм, защото за мен беше чест да бъда тук след толкова години прекъсване. Отделно, че имах честта да се състезавам на този стадион. Няма как да съм доволна от резултата, сами виждате, че беше мъчно състезание – аз си го направих такова. Така и не стъпих на дъската, реалните опити мисля, че сами ги видяхте. Щях да съм много по-напред. Не е станало нищо кой знае колко драматично. Но не трябва да се допуска повече да се получават такива неща. Дори и 15 метра да скочиш, когато не е от правилното място, няма никакво значение. Състезанието е свършило, продължавам да работя. Вярвам в себе си и знам, че рано или късно този труд ще се покаже. Бих казала, че това шесто място е една глътка свеж въздух за мен, защото знаете, че последните няколко години ми беше много трудно във всяко едно естество и самото влизане във финала е една крачка напред към сбъдване на най-големите ми мечти”, каза Петрова след финала.

Тя успокои, че всичко със здравословното й състояние е наред, след като стъпи накриво в последния си опит: “Всичко е нормално, от самата скорост не успях да довърша опита и затова се получи неточност.”

Triple Jump victory for Greece as 2016 bronze medallist Paraskevi Papahristou makes it gold this time round!



Fantastic jumping with a best of 14.60m for her first European Championship title! #TheMoment #EC2018 #Berlin2018 pic.twitter.com/AUccVcefDl