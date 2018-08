Лека атлетика Страхотна Демирева се пребори за сребро в Берлин! (видео) 10 август 2018 | 22:23 - Обновена 0 0 0 0 30 Мирела Демирева спечели сребърен медал в скока на височина на Европейското първенство по лека атлетика в Берлин. Демирева бе на косъм от това да остане извън отличията, но преодоля 200 см в последния трети опит и завърши втора в крайното класиране. За Мирела успехът на 2 метра е изравнено най-добро лично постижение в кариерата й. КРАЙНОТО КЛАСИРАНЕ ВИЖТЕ ТУК! Златото грабна голямата фаворитка за титлата Мария Ласицкене. Състезаващата се с неутрален статут рускиня също преодоля 2 метра, но го направи от втория опит и това й позволи да завърши пред българката в подреждането. Трета се нареди представителката на домакините от Германия Мари-Лорънс Юнгфлайиш със 196 см - изравнен личен рекорд за сезона. #Berlin2018 women's #highjump

1. Maria Lasitskene (ANA) 2.00

2. Mirela Demireva (BUL) 2.00 =PB

3. Marie-Laurence Jungfleisch (GER) 1.96 =SB

Though the top two spots went according to script, Lasitskene only edges Demireva by one miss. Jungfleisch sneaks in for a surprise bronze. — Inside the Oval (@InsideOval) 10 август 2018 г. Състезанието се разви по интересен начин, като Мирела пропусна първата височина от 182 см, а после скочи от първи опит 187. Последва успешен първи опит и на 191 см, но после нещата се усложниха за 28-годишната софиянка. Тя скочи 194 см от втори опит и реши да пропусне следващите две височини (196 и 198) - доста рисковен, но оказал се в крайна сметка успешен ход. Докато всички останали скачачки с изключение на Ласицкене бяха приключили участието си, Демирева, без да си е гарантирала медал, се подготвяше за скок на 200 см - изравнен личен рекорд в кариерата й. Първите два опита бяха неуспешни, но в третия българката показа, че неслучайно е избрала да проведе по този начин състезанието. Макар че летвата бе разклатена, тази “гросмайсторска” височина в дисциплината бе преодоляна и това гарантира минимум сребро за Мирела, тъй като, както стана дума по-рано, Ласицкене успя да скочи 2 метра от втори опит.

Двете съпернички малко изненадващо решиха да прескочат 202 см и да се пробват директно на 204. Това се оказа непосилен тест и за двете, което означаваше първо място за Ласицкене и второ за Демирева.



За софиянката това е втори пореден сребърен медал от европейско първенство на открито. Тя завърши втора и преди две години в Амстердам, където със златото се окичи испанката Рут Бейтия. Демирева има и сребро от Олимпийските игри в Рио де Жанейро през 2016 година - най-ценното й отличие до момента. КРАЙНОТО КЛАСИРАНЕ ВИЖТЕ ТУК!

РАЯ ИВАНОВА, пратеник на Sportal.bg в Берлин

