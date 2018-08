Евертън обяви още едно попълнение след края на прозореца

Защитникът на Челси Курт Зума официално вече е футболист на Евертън, съобщиха от клуба. Трансферът бе оформен вчера, 7 часа английско време, когато официално затвори трансферния прозорец, но дребни детайли забавиха официалното обявяване на сделката от страна на “карамелите”. Те проветоха истински “десант” в последния ден на трансферния прозорец, когато бяха привлечени Джери Мина и Андре Гомеш от Барселона, както и бразилското крило Бернард.

