Сензационно! Дмитрий Мусерский си тръгна от Белогорие

13 номер... 13 лет в «Белогорье»... Символично, не правда ли? Именно на этом отрезке времени наши пути с клубом расходятся... . С гордостью могу сказать, что моя совесть перед клубом и болельщиками абсолютно чиста. Я старался показывать свой максимум каждую тренировку и каждый матч, вне зависимости от физического состояния и событий, происходящих в моей жизни, всегда играя до последнего свистка... Я отдал очень много сил и энергии, защищая честь и традиции клуба... Порой играл и травмированным, и больным с температурой, понимая важность матчей и ответственность перед болельщиками и спонсорами... И я горжусь проделанной работой, своей игрой и той личностью, которой я стал на протяжении последних 13 лет моей жизни! . Спасибо за профессиональный рост. Спасибо за личностное развитие. Спасибо за жизненные уроки... Порой было очень тяжело и больно, порой было легко и весело, но... Я оставляю в своей памяти только лучшие моменты, которые постараюсь пронести через все оставшиеся мне годы. Все плохое конвертирую в бесценный опыт, который будет сопутствовать мне в моем пути под названием «Жизнь»... . Следуйте за своей мечтой во что бы то ни стало! Живите своей жизнью! Иногда за это нужно бороться, поставив на карту все... Но это стоит того!

A post shared by Мусэрский Д. Muserskiy D. (@dmitriy_muserskiy) on Aug 10, 2018 at 6:08am PDT