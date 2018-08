Валенсия взе под наем Миши Батшуай от Челси

Белгийският нападател на Челси Миши Батшуай премина в испанския Валенсия под наем до края на сезона. 24-годишният голмайстор прекара втората част от миналия сеон под наем в Борусия Дортмунд, където направи някои добри игри.

Michy Batshuayi on his way to Valencia. Loan without option... #cfc pic.twitter.com/o5yByOzQV6

В договора на Батшуай с Валенсия няма опция за откупуването на играча. През 2016 година Челси плати 33 милиона лири на Олимпик Марсилия за правата му.

DEAL AGREED - Batshuayi will play on loan at Valencia CF next season. No option to buy. #CFC #VCF