Маркес оглави провалената втора тренировка от MotoGP

Лидерът в генералното класиране на MotoGP Марк Маркес с Honda записа най-добро време във втората тренировка от състезателния уикенд на MotoGP в Австрия. Тя стартира с 15 минути закъснение заради пороя над австрийската писта "Ред Бул Ринг". В самия й край дъждът отново се усили.

Гран При на Австрия е първият кръг с дъжд за сезон 2018. Това обаче притесни част от падока, тъй като на някои места от пистата зоните за сигурност са много тесни и мантинелата идва почти веднага след асфалтовия участък.

And... the rain comes just before the #MotoGP FP2 #AustrianGP pic.twitter.com/keo51AypDJ — Angel Nieto Team MotoGP (@AngelNietoTeam) August 10, 2018

Никой от пилотите не успя да подобри постижението си от първата сесия днес. Зад Маркес останаха Скот Рединг с Aprilia и Данило Петручи с Ducati, следвани от заводското дуо на Ducati Хорхе Лоренсо и Андреа Довициозо.

Тренировката бе провалена от дъжда, като за първите десет минути едва двама пилоти се осмелиха да излязат на трасето - Алекс Ринс (Suzuki) и Йоан Зарко (Yamaha).

Ако прогнозата за дъжд и утре се окаже вярна, Валентино Роси няма да премине направо към квалификацията, отреждаща полпозишън, а ще трябва да си гарантира мястото в нея чрез Q1. Неговото протеже Франко Морбидели пък е наказан с три места на стартовата решетка заради прекалено бавно каране.