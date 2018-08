Италия Бонучи: Реших да премина в Милан от яд, но Юве е моят дом 10 август 2018 | 16:31 - Обновена 0 0 0 0 8



“Исках да се завърна в Ювентус, защото ми липсваше у дома. Благодаря на клуба, мениджъра и агента ми за това, че отново съм тук. Щастлив съм и съм развълнуван да играя както със стари, така и с нови съотборници. Искам отново да си подобря играта и да наваксам времето, през което ме нямаше. Знам, че трябва да се раздавам и да бъда гладен за победи. Аз съм професионалист и трябва да поставя целите на Юве над моите. Ако днес, на 10-ти август, ми бъде предложено да напусна тима, ще откажа. С годините израснах и помъдрях в Ювентус. За мен клубът е всичко, той винаги ме е подкрепял. Тук се развих като играч и човек.

Когато се разделихме, стана приятелски - с ръкостискане и прегръдка. Знаех, че ще се завърна и това се случи 1 година по-късно. Днес започва едно ново приключение. Вярвам, че съм по-добър човек. Ще направя всичко възможно да защитавам клубните цветове, както правех в продължение на 7 години. Няма точен момент, в който реших да се завърна. Що се отнася за гола (в дербито между

@bonucci_leo19 https://t.co/St57myTIX1



Бях капитан на Милан, защото клубът искаше да съм голямото попълнение на една нова ера. Всички знаем как завърши тя. Миналото е минало. Гневът, който преди година ме накара да напусна Ювентус, беше в резултат на серия от инциденти, сред които и разправията с треньора. Не се чувствах готов да се раздавам напълно за отбора. Ако имахме

@bonucci_leo19: "I've understood that the decisions made in anger are not the right ones, but I have the fortune to back home where I feel I belong."#ForzaJuve — JuventusFC (@juventusfcen) August 10, 2018 В периода ми в Милан имах късмета да работя с Рино Гатузо, който е фантастичен човек. Той вдигна Милан на крака, когато го пое през ноември. През тази една година натрупах много негативни преживявания, които ме направиха по-добър човек. Дадох всичко от себе си за “росонерите”. Но тъй като винаги искам да печеля и да се развивам, взех решението да се завърна в Ювентус”, сподели Бонучи, който взе фланелката с номер 19. Защитникът Леонардо Бонучи , който се завърна в Ювентус , днес беше официално представен пред медиите като ново попълнение на “Старата госпожа”. Той отговори на многобройните въпроси на журналистите, свързани със събитията около него през последните 2 години, както и за самото завръщане на “Алианц стейдиъм”.“Исках да се завърна в Ювентус, защото ми липсваше у дома. Благодаря на клуба, мениджъра и агента ми за това, че отново съм тук. Щастлив съм и съм развълнуван да играя както със стари, така и с нови съотборници. Искам отново да си подобря играта и да наваксам времето, през което ме нямаше. Знам, че трябва да се раздавам и да бъда гладен за победи. Аз съм професионалист и трябва да поставя целите на Юве над моите. Ако днес, на 10-ти август, ми бъде предложено да напусна тима, ще откажа. С годините израснах и помъдрях в Ювентус. За мен клубът е всичко, той винаги ме е подкрепял. Тук се развих като играч и човек.Когато се разделихме, стана приятелски - с ръкостискане и прегръдка. Знаех, че ще се завърна и това се случи 1 година по-късно. Днес започва едно ново приключение. Вярвам, че съм по-добър човек. Ще направя всичко възможно да защитавам клубните цветове, както правех в продължение на 7 години. Няма точен момент, в който реших да се завърна. Що се отнася за гола (в дербито между Милан и Ювентус), аз съм защитник - вкарвам много рядко и затова се зарадвах. Когато видя, че някой не се радва на свой гол, аз го критикувам - трябва да бъде професионалист. Разбирам и приемам освиркването на феновете. Моята задача е да го превърна в аплодисменти. Уважавам тифозите.Бях капитан на Милан, защото клубът искаше да съм голямото попълнение на една нова ера. Всички знаем как завърши тя. Миналото е минало. Гневът, който преди година ме накара да напусна Ювентус, беше в резултат на серия от инциденти, сред които и разправията с треньора. Не се чувствах готов да се раздавам напълно за отбора. Ако имахме Кристиано Роналдо срещу Реал Мадрид , нямаше да започваме мачовете с тях при 0:1. През годините той правеше разликата между нас и тях. Винаги е фокусиран на тренировка и се раздава докрай. Той ще вдигне нивото на целия състав, въпреки че Ювентус е голям отбор с много играчи. Целта ни е да сме на финала в Мадрид и да спечелим Шампионската лига.В периода ми в Милан имах късмета да работя с Рино Гатузо, който е фантастичен човек. Той вдигна Милан на крака, когато го пое през ноември. През тази една година натрупах много негативни преживявания, които ме направиха по-добър човек. Дадох всичко от себе си за “росонерите”. Но тъй като винаги искам да печеля и да се развивам, взех решението да се завърна в Ювентус”, сподели Бонучи, който взе фланелката с номер 19.

