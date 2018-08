Аржентинският нападател Лионел Меси е новият капитан на Барселона, съобщиха шампионите на Испания. Петкратният носител на "Златната топка" наследява лентата от халфа Андрес Иниеста, който по-рано тази година премина в японския Висел Кобе.

A changing of the guard



Lionel Messi has been confirmed as Barcelona's captain for the new season pic.twitter.com/Ab9JCanLMS