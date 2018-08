Англия Отборите от Висшата лига изхарчиха по-малко пари за трансфери 10 август 2018 | 15:04 - Обновена 0 0 0 0 0 Отборите от Висшата лига на Англия изхарчиха с 200 милиона лири по-малко за трансфери през това лято, спрямо същия период на миналата година, показва проучване на финансовата компания "Deloitte". Основната причина за намалените разходи на отборите е съкращаването на трансферния прозорец, който тази година затвори на 9 август, вместо на традиционния 31 август. So far #DeadlineDay pic.twitter.com/81DBOj7qGD — RAYZA (@RAYZA_WRLDWID3) August 9, 2018 Според финансовите анализатори 20-те тима във Висшата лига са дали 1,2 милиарда лири за нови играчи, докато през 2017 година тази сума е била 1,4 милиарда лири. Финалистът в Шампионската лига през миналия сезон Ливърпул похарчи най-много пари за нови попълнение - цели 165 милиона лири. На второ място се нарежда Челси със 120 милиона, новакът Фулъм даде 105 милиона за нови играчи, а Лестър изхарчи точно 100 милиона. | A long #DeadlineDay for @aftgomes, but he says it was worth the wait to become a Toffee...



Full : https://t.co/Lm0rVBe5Ds pic.twitter.com/cXoBZZBqyI — Everton (@Everton) August 10, 2018 Нетните разходи за трансфери са били 865 милиона паунда, което доста над 665-те милиона паунда преди една година. Тази сума обаче може да се промени до края на месеца, тъй като тогава затваря прозорецът в останалата част на Европа, а английските тимове са свободни да се разделят с играчи, макар и да нямат право повече да привличат такива. Клубът, похарчил най-малко за нови играчи през това лято, е Тотнъм. "Шпорите" станаха пърият отбор от въвеждането на летния трансферен прозорец през 2003 година, който не дава нито паунд за нови попълнения.

