Рекордната покупка на Борнемут пропуска старта на сезона

Рекордната покупка на Борнемут Джеферсон Лерма ще пропусне старта на сезона във Висшата лига, обяви мениджърът на "черешките" Еди Хау. 23-годишният колумбийски халф все още не е в оптимално физическо състояние и Хау не смята да рискува здравето му при домакинството на новака Кардиф в събота.

"Джеферсон има само една тренировка до момента с нас и все още се подготвя предимно във фитнеса, така че няма как да разчитам на него. Вероятно феновете няма да го видят скоро в игра, но трябва да ги уверя, че той ще влезе в играч, чак когато сме сигурни, че е достигнал оптимална спортна форма", каза Хау.

