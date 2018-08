Лоренсо: Ducati се нуждае от невъзможни неща, за да настигне Маркес

Пилотът на Ducati и бъдещ такъв на Honda смята, че италианският тим се нуждае от невъзможни неща, за да настигне Марк Маркес тази година. Според петкратния мотоциклетен шампион той и съотборникът му Андреа Довициозо се нуждаят от "две до три десети" бонус, за да могат да спорят с испанеца за титлата в MotoGP.

Дови и Лоренсо победиха Маркес в Чехия и са фаворити за победата този уикенд на австрийската "Ред Бул Ринг", но постоянството на Марк ги остави съответно на 68 и 76 точки зад него в генералното класиране. С девет оставащи кръга от сезон 2018 Лоренсо не е убеден, че Ducati могат да победят шампиона с Honda.

FINAL LAP! Dovi leads, while Marquez takes a dip and quickly claims second...but loses it back to Lorenzo! #CzechGP pic.twitter.com/BKWJ5ADvgl