Англия Клоп: Трябва да сме в шампионски режим до момента, в който сме останали без въздух 10 август 2018 | 13:56



Klopp on West Ham: "People will expect us to win, but there are 90 brutal minutes." https://t.co/zeFKcgnLGj — Mirror Football (@MirrorFootball) August 10, 2018 Нуждаем се от повече късмет, за да се доближим до Манчестър Сити. Трябва да бъдем по-постоянни, хладнокръвни и агресивни. Можем да подобрим много неща. Това няма нищо общо със Сити. Просто трябва да вземем трите точки в мачовете срещу тях. Трябва да видим как ще действат останалите отбори от топ 6, На пресконференцията преди неделния двубой с Уест Хам мениджърът на Ливърпул Юрген Клоп говори за трансферния прозорец, очакванията за сезона, предстоящия мач и шампионите от Манчестър Сити “Очакванията ми винаги са високи. Ще се опитаме да достигнем възможно най-високото място. Нормално е в някакъв момент да харчим повече, отколкото в някои други години. Трябва да изградиш състав, който е достатъчно голям и силен за Висшата лига. Фабиньо е възстановен от контузията си, но се разболя и го пратихме вкъщи. Оттогава не съм го виждал. Ще видим за играчите, които се прибират от Мондиала. Всички са в различна форма. Хендерсън се върна само преди дни, така че отпада за този уикенд. Имаме няколко проблема и ще мислим за предприемане на рискове. Ще разполагаме с фантастичен състав на терена, но някои футболисти може и да не играят. Мануел Пелегрини разбира от футбол и е добър треньор. Отборът на Уест Хам е напълно различен от миналия сезон. Това е първият отбор, който ще иска нашите точки. Хората ще очакват да победим, но ще са 90 брутални минути. Лесно ще е да не ги подценим. Алисон е спокоен човек, което е нужно за един вратар. Той се приспособи много бързо. Много играчи ме впечатлиха в подготовката и това е добре. Няма да назовавам конкретни имена, за да не породя слухове.Нуждаем се от повече късмет, за да се доближим до Манчестър Сити. Трябва да бъдем по-постоянни, хладнокръвни и агресивни. Можем да подобрим много неща. Това няма нищо общо със Сити. Просто трябва да вземем трите точки в мачовете срещу тях. Трябва да видим как ще действат останалите отбори от топ 6, Фулъм и Уулвърхамптън. Няма само на нас да ни е трудно. Трябва да сме в шампионски режим още от сега до момента, в който не ни достига въздух или кислород. Хората си мислят, че ако сме активни на пазара, тогава трябва да сме шампиони на Англия. Сити не загуби нито един играч и купи Риад Марез . Не са отслабени. Те имат топ качества. Ние все още сме Роки Балбоа, а не Иван Драго”, заяви Клоп.

