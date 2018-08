Почетино: Постъпихме смело, няма да правим сделка, за да удовлетворим очакванията

Мениджърът на Тотнъм Маурисио Почетино определи поведението на своя тим като “смело”, след като лондончани се превърнаха в първия тим от 2003-та година, когато е въведен трансферния прозорец, който не осъществява нито една сделка. “Шпорите” запазиха състава си напълно и не се разделиха или привлякоха нито един футболист.

Нови договори подписаха повечето от водещите футболисти - Хари Кейн, Деле Али, Сон Хюн-Мин. Аржентинецът защити действията на ръководството и заяви, че не желае да има трансфери, само за да се каже, че има такива. Освен това той засегна и някои по-глобални теми като “Брекзит”, който също влияе на поведението на английските отбор.

