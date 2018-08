Една година затвор грози шефа на НАСКАР

Бившият изпълнителен директор на НАСКАР Браян Франс може да получи до една година затвор за шофирането си пиян и дрогиран. В най-добрия случай ще му бъде отнета шофьорската книжка за срок от една година.

Франс бе спрян от нюйоркската полиция в неделя, докато шофира, заради подминат знак Стоп, а след това стана ясно, че в кръвта му има 0.19 промила алкохол. Освен това шефът на автомобилните серии е приел и оксикодон.

NASCAR’s Brian France spends night in jail after being charged with a DWI & possession of a controlled substance that is being reported as oxycodone. Arrest happened at 7:30p.m. pic.twitter.com/tMdDbCgE1Q