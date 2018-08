Кардиф привлече халф от Бетис

Новакът във Висшата лига на Англия Кардиф привлече под наем до края на сезона полузащитника на Бетис Виктор Камараса. 24-годишният халф е бивш младежки национал на Испания, а през миналия сезон записа 24 двубоя за андалусийците в Ла Лига.

