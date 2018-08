Щутгарт продължи договора на свой халф

Щутгарт поднови договора на халфа Сантяго Аскасибар до лятото на 2023 година, потвърдиха от елитния германски клуб в четвъртък. 21-годишният аржентинец се присъедини към тима от Първа Бундеслига преди миналия сезон, след което изигра 29 мача.

