Ф1 не се страхува да рискува с нови състезания

Шефът на Формула 1 Чейс Кери заяви, че Либърти Медиа не се страхува да поема рискове с организацията на нови състезания. За новото Гран при на Маями ще бъде приложен нов финансов модел, различен от традиционната такса за участие. Вместо това, надпреварата ще се реализира на принципа на споделен риск между Ф1 и местния промоутър Саут Флорида Рейсинг, който се ръководи от милиардера Стивън Рос.

Формула 1 вижда Маями от перспективата на по-голям план, който включва потенциални допълнителни приходи от туризъм, свързан с моторния спорт. Освен това се разчита тази проява да популяризира Ф1 като цяло в САЩ.

Решението за различен финансов модел предизвика напрежение сред редица от настоящите организатори на състезания, повечето от които имат дългосрочни и скъпи договори по традиционните условия. На въпрос дали моделът от Маями е приложим и на други континенти, Кери отговори: "Реално всяко състезание е уникално. Смятам, че условията трябва да се разглеждат за всяко едно по отделно. Хората не си дават сметка, че тези събития имат много раздвижен потенциал, а не само такса – хотелски услуги, спонсорства и т. н."

"Готови сме да поемаме рискове, ако сме убедени, че има смисъл в това".

Кери сподели, че се очаква скоро да бъде финализиран календара за 2019, който ще включва 20 състезания, освен ако не се появи спасителен план за "Хокенхайм" в последния момент. Той ще бъде публикуван скоро, като не е изключено състезанието в Маями да влезе още догодина, а не чак през 2020.

