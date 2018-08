Манчестър Сити уреди австралийски национал

Шампионът на Англия Манчестър Сити привлече австралийския национал Даниел Арзани от дъщерния си клуб Мелбърн Сити. 19-годишният халф, който е от ирански произход, обаче ще бъде даден отново под наем, като най-вероятната дестинация е Селтик, за да може да трупа още игрови опит. През сезон 2017/18 Арзани спечели приза за "Най-добър млад играч" в австралийското първенство и игра за Австралия на Световното първенство.

M

We are delighted to announce the signing of Daniel Arzani from @MelbourneCity! #mancity pic.twitter.com/55SoNc8qRK