Уест Хам привлече официално Перес

Уест Хам привлече нападателя Лукас Перес от Арсенал, потвърдиха двата клуба от Лондон. Договорът на 29-годишния испанец е за три сезона. Цената на Перес е около четири милиона лири, съобщават британските медии. Перес премина в Арсенал от Депортиво Ла Коруня през 2016 година, но записа само два мача във Висшата английска лига.

"Щастлив съм да бъда в такъв забележителен клуб. Хубаво е, че съм част от този нов проект", заяви Перес пред официалния сайт на клуба от Източен Лондон. В неделя Уест Хам гостува на Ливърпул в среща от първия кръг от новия сезон. Нападателят Анди Керъл ще пропусне мача между "чуковете" и "червените" от града на Бийтълс.

Lucas Pérez created the second most chances in La Liga last season! https://t.co/udsxgrWkEH