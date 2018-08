НБА ЛеБрон се показа с екип на Лейкърс и кецове на Коби 09 август 2018 | 14:11 - Обновена 0 0 0 0 3

First look at LeBron in a Lakers uniform pic.twitter.com/0XFh4nHpxb — Basketball Forever (@Bballforeverfb) August 9, 2018

LeBron James is a Laker. #Lakers pic.twitter.com/2HWM8CHtoa — Dan Duangdao (@DanDuangdao) August 9, 2018

След това №23 бе заснет със своите кецове на Nike, на които пишеше многозначителното ‘I’m King’ - “Аз съм Крал”. ЛеБрон Джеймс облече за първи път екипа на Лос Анджелис Лейкърс. 33-годишната звезда сложи жълтия потник на калифорнийския в студиото на компанията за видеоигри 2K Sports, където се включи в подготовката на хитовата баскетболна поредица NBA 2K и по-конкретно най-новото издание - NBA 2K19.Трикратният шампион на НБА сам се показа с “новите си дрехи”, използвайки за трибуна профила си в Instagram. На един от кадрите Брон изненада феновете си с това, че бе с кецове на една от най-големите фигури в историята на Лейкърс - Коби Брайънт. Джеймс обу първата обувка от серията на Коби и Nike - ексклузивния модел Nike Kobe 1 Protro PE, който бе изцяло в цветовете на Ел Ей.След това №23 бе заснет със своите кецове на Nike, на които пишеше многозначителното ‘I’m King’ - “Аз съм Крал”.

