Санчес: Ман Юнайтед трябваше да вземе Видал

Манчестър Юнайтед трябва да привлича опитни и качествени играчи като Артуро Видал, ако иска да бъде фаворит за титлата във Висшата лига на Англия, както и да претендира за останалите трофеи, смята нападателят Алексис Санчес.

В Юнайтед напрежението се покачва непрекъснато, тъй като от пет години не е ставал шампион, а към последния ден на летния трансферен период новите хора там са бразилския халф Фред, португалският защитник Диого Далот и вратарят Лий Грант, който ще бъде основно резерва.

Alexis Sanchez is getting serious about winning this season. Will Man U win anything? pic.twitter.com/Ta3CD9MqjC