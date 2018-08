Спорт и бизнес Да се върнем към страстите на Световното с Дестинация - Русия 2018 09 август 2018 | 12:51 - Обновена 0 0 0 0 0



30-минутните епизоди обхващат истории от 12 държави и дават различна перспектива към подготовката на топ спортисти от световната спортна сцена. Ние ги изгледахме наведнъж в



Комбинацията между кадри и истории от терена, с такива извън него и гледната точка на трети страни, дават с уникален подход към играта, който няма няма как да не докосне сърцето на фена, а и на тези, които не са толкова запалени. Поредицата показва красотата на играта.



Всеки от 10-те епизода представя кратки, но детайлни профили на тима от Латинска Америка и на свързани личности. В препратките към минали събития виждаме някои от най-добрите и най-популярни световни играчи като бразилския Неймар, италианския Андреа Пирло и испанеца Шаби Алонсо.



