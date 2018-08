Англия Липсата на трансфери доведе до "заложническа криза" в Англия 09 август 2018 | 11:20 - Обновена 0 0 0 0 0

I will not be letting my Nan out until you sign a centre back.@Official_ITFC pic.twitter.com/tZbpRzG5PC — Luke (@Luke1878_) August 7, 2018

16-годишният Люк показа чувство за хумор и качи снимка на възрастна жена, която е затворена в клетка, добавяйки към нея, че няма да пусне баба си навън, ако Таун не привлекат централен защитник. Разбира се, всичко бе в кръга на шегата, защото се оказа, че това е широко разпространена в глобалното пространство снимка, но от Ипсуич се включиха в забавлението и отговориха подобаващо на запалянкото.

We don't condone this kind of thing at all, but it's time to let your Nan out, Luke... https://t.co/KYgOOXfHCK — Ipswich Town FC (@Official_ITFC) August 8, 2018

Носителите на Купата на УЕФА от 1981 година обявиха двоен трансфер, привличайки в редиците си Джон Нолан и Аристоте Нсиала. За щастие второто ново попълнение в лицето на Нсиала е точно централен бранител, в следствие на което от клуба отговориха на Люк.

Our new lads have been given their squad numbers...



11 @jonnolan_92

22 @Ansiala36 #itfc pic.twitter.com/4IEkCFU6IJ — Ipswich Town FC (@Official_ITFC) August 8, 2018

