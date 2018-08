Тенис Плишкова и Кербер приключиха във втория кръг в Торонто, Шарапова мачка 09 август 2018 | 10:46 0 0 0 0 1



Плишкова допусна седем пробива и направи осем двойни грешки, като така и не намери правилния начин на игра срещу настроилата се само да се защитава Бертенс. Следващият съперник на Бертенс ще бъде осмата в схемата Петра Квитова, която отстрани естонката Анет Контавейт с 6:3, 6:4 в друга среща от 2-ия кръг.



Шампионката от “Уимбълдън” Анжелик Кербер (Германия), която победи на трева Серина Уилямс миналия месец, сега се сгромоляса с 4:6, 1:6 срещу Ализе Корне (Франция). Последната победа на Корне над състезателка от топ 5 в света беше през 2017-а година, когато пак на твърди кортове отстрани Кербер на турнира в Пекин.

Wimbledon champion @AngeliqueKerber stunned by @alizecornet, while @ElinaSvitolina and @MariaSharapova advance at rain-hit @rogerscup #WTA #RogersCup https://t.co/ImmdAvlcEm — myKhel.com (@mykhelcom) August 9, 2018 Номер 4 в схемата на турнира Кербер допусна 32 грешки, за да помогне на Корне по пътя към третия кръг. Нейната следваща съперничка е Ашли Барти, която пък се справи с белгийката Алисън ван Уйтванк със 7:6 (2), 6:2.



Румънката Михаела Бурзанеску предпочете да се откаже в третия сет срещу Елена Свитолина, номер 5, въпреки че водеше с 6:3, 6:7 (5), 4:3. Причината е контузия в десния глезен. 30-годишната Бурзанеску просто се свлече на земята, а от болката й потекоха сълзи.



Мария Шарапова бързо се справи със сънародничката си Дария Касаткина с 6:0, 6:2 и ще се изправи срещу номер 6 Каролин Гарсия (Франция).

