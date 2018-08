Бейзбол Джитър: Маями Марлинс върви в правилна посока (видео) 09 август 2018 | 09:32 0 0 0 0 0



"Имаме да извървим огромен път. Никой не е доволен от случилото се дотук. Но вървим в правилна посока", сподели Джитър.



Marlins CEO Derek Jeter on the team’s trades last week. pic.twitter.com/VsGkY46p1x — Craig Mish (@CraigMish) August 9, 2018

44-годишният бивш шортстоп и капитан на Ню Йорк Янкис говори по време на снощното домакинство срещу Сейнт Луис Кардиналс. Пред полупразните трибуни на ст. "Марлинс Парк" Маями отстъпи с 1:7, допускайки втора поредна загуба и осма в последните 10 мача.



"Всеки ход, който правим в този клуб, е с цел да станем по-добри – добави Джитър. – Не сме в позиция просто да продаваме играчи. Така че сме щастливи от това, което успяхме да вземем преди края на трансферния прозорец. Също така сме радостни от това, което успяхме да задържим."



Marlins CEO Derek Jeter on All Star Catcher J.T. Realmuto. pic.twitter.com/8nv8YRNLX1 — Craig Mish (@CraigMish) August 9, 2018

Миналия месец Марлинс се раздели с ветераните Брад Зиглър (38 г.) и Камерън Мейбин (31 г.), които бяха изпратени съответно в Аризона Дайъмъндбекс и Сиатъл Маринърс в замяна на двама таланти от Майнър лийг. Освен това Маями запази звездния кетчер Джей Ти Реалмуто (27 г.) и още няколко от младите надежди, които са част от плана на Джитър за възраждане на отбора.



"По мое мнение Джей Ти трябва да е начело в списъка с приоритетите ни, като се има предвид, че той е един от най-добрите кетчери в играта. Той е човек, когото ще се радваме да задържим тук задълго", посочи босът.







Според него е важно младите играчи да се научат да преодоляват трудностите. Затова клубът ще продължи да разчита дори на състезатели, чието представяне не е на нивото на Мейджър лийг. "Бих искал да видя играчи, които страдат. Искам да видя как те реагират в такава ситуация, защото всеки страда в някакъв момент", обясни бъдещият член на Залата на славата.



Един от тези, които определено не страдат, е Брайън Андерсън (25 г.). От началото на дебютния си сезон във Висшата лига десният аутфилдер батира средно .285 с 38 хита за допълнителна база, включително 3 тройни и 9 хоумръна. "Той трябва да е основен кандидат за "Новобранец на годината", смята Джитър, носител на наградата за 1996 г.







Маями Марлинс - Сейнт Луис Кардиналс 1:7

ст. "Марлинс Парк"

1 2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

СЕЙНТ ЛУИС

1

0

0

0

0

2

0

2

2

7

9

0

МАЯМИ

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

3

0

ОСТАНАЛИТЕ РЕЗУЛТАТИ В МЛБ ОТ 8 АВГУСТ:



Американска лига



Тексас Рейнджърс - Сиатъл Маринърс 11:7

Лос Анджелис Ейнджълс - Детройт Тайгърс 6:0

Тампа Бей Рейс - Балтимор Ориолс 4:5

Торонто Блу Джейс - Бостън Ред Сокс 5:10

Кливланд Индиънс - Минесота Туинс 5:2

Чикаго Уайт Сокс - Ню Йорк Янкис 3:7



Национална лига



Ню Йорк Метс - Синсинати Редс 8:0

Колорадо Рокис - Питсбърг Пайрътс 3:4

Аризона Дайъмъндбекс - Филаделфия Филис 6:0

Вашингтон Нешънълс - Атланта Брейвс 3:8

Милуоки Бруърс - Сан Диего Падрес 8:4



Интерлига



Канзас Сити Роялс - Чикаго Къбс 9:0

Оукланд Атлетикс - Лос Анджелис Доджърс 3:2





