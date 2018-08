Тенис Григор Димитров срещу Франсис Тиафо привечер днес 09 август 2018 | 09:04 - Обновена 0 0 0 0 4



Това ще е и първи мач между българина и 20-годишния американец.



Първата ни ракета стигна до тази фаза на надпреварата след трудна победа над Фернандо Вердаско с 4:6, 6:2, 7:6(5). Тиафо от своя страна поднесе изненада, след като елиминира местната звезда Милош Раонич със 7:6 (4), 4:6, 6:1.



Ако успее да запише втора победа на “Роджърс Къп”, Димитров ще подобри представянето си от миналата година, когато отпадна в трети кръг от №52 в ранглистата Робин Хаасе.

Frances Tiafoe is into the round of 16 in Toronto! He beats Milos Raonic 7-6(4), 4-6, 6-1 in just under 2 hours! Great composure from Big Foe today! Impressive win! Up next: Grigor Dimitrov. - Pic from the USTA Twitter page pic.twitter.com/4IJdcaIxUe — Chad (@CCSMOOTH13) August 8, 2018 Франсис Тиафо е под №41 в световната ранглиста. Той има една титла в АТР тура - от турнира в Делрей Бийч през този сезон. Американецът три пъти е стигал трети кръг в надреварите от сериите “Мастърс”, докато Григор има трофей от Синсинати и от финалния “Мастърс” в Лондон през 2017-а.



Не преди 20:00 часа хасковлията отново ще е в действие, този път на двойки. Димитров и Гофен играят срещу топ поставените Марах и Павич, а мачът е на Корт №1. 35 shots.



