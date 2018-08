Джокович с експресна победа в Торонто

Четирикратният шампион Новак Джокович (Сърбия) се класира за третия кръг на турнира по тенис от сериите "Мастърс" в Торонто с награден фонд 5.3 милиона долара.

Поставеният под номер 9 в схемата Джокович победи участващия с "уайлд кард" Питър Полански от Канада с 6:3, 6:4 за 84 минути в първия мач за деня на Централния корт. Преди мача сърбинът беше провокиран вербално от Полански, който заяви, че Джокович "не е Федерер" и може да бъде победен.

Falling in love with this city once again...@DjokerNole defeats Toronto local Polansky 6-3 6-4 to reach third round.#RogersCup pic.twitter.com/v4DAi1kaJ2