Ники Лауда е бил на косъм от смъртта

Докторите, които се грижат за Ники Лауда след претърпяната трансплантация на бял дроб, твърдят, че на легендарния пилот са му оставали още няколко дни, в най-добрия случай - седмици живот. След операцията обаче трикратният шампион се възстановява по план във виенска болница, където седем специалисти днес разкриха детайли около обстоятелствата, довели до трансплантацията миналата седмица.

След като Лауда е постъпил в болница заради настинка докторите са започнали лечение, от което пилотът веднага се е повлиял. При подробни изследвания обаче е открито по-сериозно заболяване на белите дробове, заради което скоро дробовете му е нямало да може да абсорбират достатъчно кислород.

Преди самата трансплантация Лауда е поставен на изкуствено дишане и оцеляването му е зависало изцяло от намирането на подходящ донор в следващите пет дни.

Doctors who performed three-time #F1 world champion Niki Lauda's lung transplant say he was days from death when his condition deteriorated:https://t.co/MhXAco7Kbk