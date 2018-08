НБА Обвиниха петима в… трафик на Air Jordan за $70 милиона! 08 август 2018 | 18:58 - Обновена 0 0 0 1 1

A counterfeit sneaker ring that trafficked in more than $70 million worth of fake Nike Air Jordans taken down by NYPD and Homeland Security Investigations — Aaron Katersky (@AaronKatersky) August 7, 2018

Air Jordan 11 "Concord" - High vs Low? pic.twitter.com/VAtBqBhsbg — Knicks Feed (@Knicks_Feed) August 4, 2018

Марката на Майкъл Джордан е най-разпознаваемата баскетболна продукция в световен мащаб, което осигурява на легендата лично състояние от над $1.7 милиарда. През последните години представителите на Въздушния се бореха изключително здраво за проблемите с правата на китайския пазар. Петима души са получили обвинения за трафик на фалшиви кецове Air Jordan и са заплашени от присъди от по 20 години затвор. Става дума за група китайци - Миюки Суен, Джян Мин Хуанг, Сонхуа Кю, Кин Луй Чен и Фангранг Кю, които са били упрекнати в престъплението след разследване, което е продължило 8 месеца и е включило преглеждането на почти 27 000 чифта маратонки.“Те са част от доста по-голяма схема, която включва внос в САЩ на над половин милион фалшиви кецове”, коментира Анхел Мартинес от Департамент за вътрешна сигурност на САЩ.Схемата е включвала внос на въпросните фалшификати от Китай до пристанщето в Нюарк, щата Ню Джърси. Кецовете са пристигали от Китай без необходимите отличителни знаци, а вече на американска територия са били допълвани с логото на Air Jordan, след което се били продавани като оригинални.“Става дума за сума от над $70 милиона, като кецовете за тази сума са били продадени на американския пазар”, коментира Джофри Бърман, който е федерален прокурор от Манхатън.В челната десетка на най-продаваните кецове за първото четиримесечие на 2018 година фигурират три модела на Air Jordan. Ретро изданието Air Jordan 11 Low е под №2 в класацията.Марката на Майкъл Джордан е най-разпознаваемата баскетболна продукция в световен мащаб, което осигурява на легендата лично състояние от над $1.7 милиарда. През последните години представителите на Въздушния се бореха изключително здраво за проблемите с правата на китайския пазар. 0 0 0 1 1 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1191 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

