Лудогорец: Нашите противници ликуват, но ние слушаме химните на ШЛ и ЛЕ

Лудогорец

Лудогорец се обърна с призив към феновете на тима, чрез който ги призова да продължат да вярват във възможностите на футболистите, въпреки че отборът отпадна от ШЛ. Ето какво публикуваха разградчани на своя официален сайт:



"Уважаеми привърженици на ПФК Лудогорец,



Любимият ви отбор е тук и ще бъде тук за вас, както винаги досега! Всички помним победите, които постигнахме заедно, и разбира се, загубите по пътя. Но затова Лудогорец е Шампион, защото неуспехите не ни сломяват, а ни мобилизират.



Да, отборът не спечели правото да се бори за класиране в груповата фаза на Шампионската лига. Неубедителен е стартът и в първенството. Тези несполуки естествено предизвикаха негативни емоции сред всички вас, верните фенове, които от дълго време подкрепяте отбора и свикнахте да преживявате големи европейски вечери.



Напълно естествено е нашите противници да ликуват и да чертаят с най-черни краски бъдещето на любимия ви отбор. С лека ръка зачеркват футболисти, с които заедно сте слушали химните на Шампионската лига, Лига Европа и седем пъти WE ARE THE CHAMPIONS.



Всички спорове във футбола обаче се решават на зеления терен, а не в социалните мрежи.



Скъпи фенове,



Вашите момчета са тук. Те са готови за пореден път да покажат, че Лудогорец никога не се предава. Те тренират усилено под вещото ръководство на Пауло Аутори и щаба му. Вашите момчета са готови да направят всичко по силите си на „Лудогорец Арена“ да има вълнуващи евромачове още този сезон.

Те вярват в себе си! Вярвайте и вие! Отборът има нужда от вашата подкрепа по трибуните!



В четвъртък всички на стадиона! Само Лудогорец!"