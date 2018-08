Жиру: С Азар навивахме Фекир за Челси

Двама от футболистите на Челси взеха отношение по тиражираната в последните ден-два информация за много вероятна сделка между лондончани и Лион за Набил Фекир. Оливие Жиру призна, че той и Еден Азар са навивали играча да се присъедини към тях, веднага след като се провали трансфера му в Ливърпул по-рано това лято.

Negotiations between Chelsea and Lyon for Nabil Fekir have gone well, he is very close to joining Chelsea for a fee around £50m. pic.twitter.com/rpQtkscJWZ