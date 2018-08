Финландски нападател продължи договора си с Байер Леверкузен

Байер Леверкузен продължи контракта на финландския нападател Йоел Поянпало до 2022 година, съобщиха от клуба от Бундеслигата. 23-годишният финландец беше извън терена дълго време заради нарушение на кръвообращението в десния си крак, но отбеляза 7 гола в 18 мача за Байер. Настоящият му договор с клуба беше до края на сезон 2018/2019. "Благодаря на клуба за оказаното доверие към мен. Веднага щом отново съм готов за игра ще се отплатя с добро представяне на терена", каза Поянпало пред клубния сайт.

CONTRACT EXTENSION



Joel Pohjanpalo has extended his contract with the Werkself! pic.twitter.com/1AlRNv4NkR