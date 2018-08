Ferrari прави най-голямата печалба от продадена кола в света

В последните години повечето автомобилни производители правят всичко възможно да подобрят ефективността си с цел по-голяма печалба. Nissan например съкрати с 20% продукцията си в Северна Америка, докато Ford планира доста големи промени за пазарите си в Европа и Южна Америка. И всичко това не е стъпка назад, а точно обратното, тъй като ново подробно проучване показва, че високите производствени цифри и голямата печалба не вървят ръка за ръка.

Изследването е проведено от германския професор по икономика Фердинанд Дуденхофер, който разкрива, че Ferrari е брандът с най-голяма печалба на продадена кола в автомобилната индустрия за първите 6 месеца от 2018 г. Италианският конструктор на суперколи прави брутна печaлба от 69 хил. евро на всяка чисто нова кола. От другата страна на класацията пък се намира Jaguar, който отбелязва по едва 800 евро печалба на автомобил.

Поглеждайки към германския автомобилен пазар се вижда, че Porsche прави по приблизително два пъти повече печалба от своите основни конкуренти - Mercedes-Benz, BMW и Audi. Базираната в Щутгарт компания, се радва на брутна печалба в размер на 17 хил. евро на автомобил срещу около 9 хил. евро за другите три бранда.

Проучването показва още, че за всяко ново Maserati италианската компания получава печалба от 5 хил. евро, докато при Volvo се отчита слаб спад.

Въпреки че някои производители продават автомобилите си на цени, за които не искаме и да мислим, това невинаги означава, че правят голяма печалба. За пример е Bentley, които в момента генерират загуба от 17 хил. евро на всеки продаден автомобил. Според говорителя на компанията причината за това е голямата инвестиция, която в момента правят британците в технологии за електрически автомобили. Ситуацията е сходна и за Tesla. Американският конструктор, по който "полудяха" всички в Щатите, победи по продажби всичките си конкуренти в САЩ взети заедно, но продължава да продава автомобилите си на загуба. По-конкретно - на загуба от 11 хил. евро (почти 13 хил. долара) на автомобил.

Model 3 now outsells all other premium mid-sized sedans in the US.....combined pic.twitter.com/FhjKUGK58N