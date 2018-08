Уулвс обяви трансфера на Траоре официално

Уулвърхемптън завърши трансфера на крилото Адама Траоре от Мидълзбро с клубен рекорд. Уондърърс платиха 18 милиона британски лири за правата на юношата на Барселона, след като активираха клаузата за освобождаване в договора му с Боро. Това е рекорден трансфер в историята на Уулвс, които преди година привлякоха португалския халф Рубен Невеш за 16 милиона. Траоре, бивш футболист на Барселона, пропусна първия мач на Боро в Чемпиъншип в събота заради контузия в рамото.

Adama Traore speaks to Wolves TV for the first time after joining the club on a five-year-deal. #BienvenidoAdama



