Кармело Антъни се договори с Хюстън

Carmelo Anthony verbally agrees to the Houston Rockets! pic.twitter.com/7we1q3RQCk — Rockets Nation (@Rockets__Nation) August 7, 2018

Бившият играч на Денвър и Ню Йорк е уведомил ръководството на тексасци за намерението си да приеме офертата им вчера. Антъни, който е десеткратен участник в Мача на звездите, ще трябва да запълни празнината по периметъра в Хюстън, която се отвори след напускането на Тревър Ариза и Люк Мба а Муте. По-рано през лятото Мело проведе редица тренировки с двамата лидери на клуба - Крис Пол и Джеймс Хардън.

Реализатор №1 на НБА за сезон 2012/2013 се оказа ненужен в Тъндър след решението на Пол Джордж да остане в ОКС. Така или иначе годината му в отбора бе най-слабата в кариерата му на професионалист и той имаше показатели от 16.2 точки и 5.8 борби в общо 78 мача.



