Чешкият нападател Матей Видра премина от Дарби Каунти в Бърнли, като поредната покупка на мениджъра амбициозния мениджър Шон Дайш. Специалистът е устремен към нов впечатляващ сезон в Премиършип. От Бърнли обявиха, че 26-годишният нападател е подписал за три години и опция за удължаване с още 12 месеца.

Според медиите сделката е на стойност 11 милиона паунда, макар официално потвърждение от една от двете страни да няма. Видра, който е играл във Висшата лига за отборите на Уотфорд и Уест Бромич преди да подпише с Дарби, наниза 21 гола във второто ниво.

BREAKING: Clarets make @dcfcofficial striker Matej Vydra signing number three. More to follow. pic.twitter.com/RjaYwXhbd0