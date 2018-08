Тенис Григор Димитров обърна Вердаско и e в третия кръг в Торонто 08 август 2018 | 06:31 - Обновена 0 0 0 4 46



В трети кръг 27-годишният българин ще играе срещу Милош Раонич или Франсис Тиафо. На трибуните в Торонто беше и треньорът на Григор Дани Валверду, с което окончателно беше сложен край на спекулацията за раздяла. Най-добрият ни тенисист Григор Димитров отстрани Фернандо Вердаско във втория кръг на турнира Rogers Cup в Торонто след победа с 4:6, 6:2, 7:6 (5). Двубоят беше прекъснат за над два часа при резултат 4:4 в третия сет заради дъжд. Това обаче не разстрои играта на българина, който се поздрави с крайния успех, с което изравни баланса от срещите помежду им на 3-3.В трети кръг 27-годишният българин ще играе срещу Милош Раонич или Франсис Тиафо. На трибуните в Торонто беше и треньорът на Григор Дани Валверду, с което окончателно беше сложен край на спекулацията за раздяла. RAIN DELAY



Play has been temporarily suspended due to rain. We are monitoring the weather and all efforts will be made to complete the day's scheduled matches.#RogersCup — Rogers Cup (@rogerscup) August 8, 2018 Двубоят започна по най-лошият възможен начин за Григор - с пробив за съперника, който след това беше затвърден затвърди. Григор спечели следващото си подаване, след което беше близо до връщане на пробива, но испанецът спаси подаването си. Двамата тенисисти размениха по един бърз сервис гейм, след което при аванс от 5:4 испанецът сервира за спечелване на сета. Той поведе с 40:0, след което реализирира третия си сетбол с ас и спечели с 6:4.



Двамата тенисисти спечелиха подаванията си в началото на втория сет, след което Григор постигна пробив в четвъртия гейм, който след това затвърди. Българинът проби испанеца и в осмия гейм, като затрудни максимално Вердаско с мощни форхенди и така изравни резултата след 6:2.



Решителният трети сет започна много оспорвано, като испанецът беше близо до пробив в третия и петия гейм, но българинът успя да спаси подаванията си. За разлика от Димитров, Вердаско бързо печелеше подаванията си и с лекота изравни за 3:3. В този момент над корта заваля дъжд, което стана предпоставка мачът да бъде прекъснат за кратко. След кратко съвещание между съдията и супервайзорите двубоят все пак продължи. Кратката почивка се отрази добре на Григор, който поведе с 40:15, но Вердаско го изненада с бекхенд по правата и намали.



След оспорвания осми гейм, спечелен от Вердаско, дъждът над корта се засили чувствително и това отново постави провеждането на мача под въпрос. Този път реферът на корта и супервайзерите взеха решение мачът да бъде прекратен.



Играта беше подновена след над двучасова пауза, като Димитров тръгна със сервис гейм. Българинът започна уверено, но след неуспешен удар по правата в аут резултатът стана 30:30. Вердаско на свой ред направи непредизвикана грешка, като прати топката в мрежата, но след това принуди Григор да прати топката в аут и отново се стигна до равенство. Сервисът на Григор затрудни максимално Вердаско, който сгреши и българинът получи предимство. Григор не успя да се възползва и отново се стигна до равенство. Сервисът му отново заработи и той взе следващата точка с ефектно воле, след което си осигури и преднина от 5:4, а Вердаско сервира за оставане в мача. 10-ият гейм започна с двойна грешка на Вердаско, последвана от топка в аут.



Испанецът се коригира и набързо изравни резултата до 30:30. Нова негова непредизвикана грешка осигури на българина първи мачбол, който Григор пропусна. Колеблива игра на Димитров даде предимство на испанеца, който успя да изравни до 5:5. Григор сервира много уверено и взе гейм на нула, като принуждаваше испанеца да греши. Вердаско също не трепна и така вкара мача в тайбрек. В него Григор сервира пръв, а Вердаско постигна минипробив. Българинът успя бързо да изравни, но испанецът отново излезе начело. 35 shots.



3 match points.@GrigorDimitrov hangs tough to hold off Verdasco 4-6 6-2 7-6(5) in a late one in Toronto...#RogersCup pic.twitter.com/aQgPQaEWGd — Tennis TV (@TennisTV) August 8, 2018 Смяната на полетата дойде при 3:3 след комбинация от силен сервис и остър форхенд. Вердаско се опита да повтори разиграването, но сбърка и минипробивът беше върнат. Топка в аут доближи 27-годишния българин до крайния успех, но отново негова грешка върна испанеца в мача. Григор стигна до мачбол, който беше отразен от Вердаско, но при втория опит Григор принуди испанеца да сгреши след продължително разиграване, в което двамата си размениха 35 удара.

