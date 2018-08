Бойни спортове Хабиб си навлече гнева на фенове заради видео с бездомни хора 08 август 2018 | 01:01 0 0 0 0 4



What are your thoughts on this video posted by Khabib of him and his cousin paying homeless people to do press ups for money...



Personally we feel it's disgusting and degrading.. Especially them constantly laughing at those involved.. pic.twitter.com/msE5i9ureE — The MMA Bible (@TheMMABible) 6 август 2018 г. Във видеото се вижда как Абубакар подава пари на бездомния мъж, а Хабиб продължава да се смее зад камерата.Видеата вече са изтрити от Instagram профила на шампиона, но могат да бъдат видяни в Twitter. Мислите ли, че Хабиб се подиграва, или е просто добронамерена шега, чрез която хората от видеото дори изкарват някакви пари?

Нурмагомедов се озова в незавидна ситуация, след видео в социалните мрежи. Записът стартира с човек, който по всяка вероятност е бездомник. Главният участник привършва серия лицеви опори на улицата. Зрителите чуват смеха на шампиона в леката категория на UFC, докато братовчед му – Абубакар Нурмагомедов се „пазари” с трениращия и на шега заема бойна позиция срещу него.Във видеото се вижда как Абубакар подава пари на бездомния мъж, а Хабиб продължава да се смее зад камерата.Видеата вече са изтрити от Instagram профила на шампиона, но могат да бъдат видяни в Twitter. Мислите ли, че Хабиб се подиграва, или е просто добронамерена шега, чрез която хората от видеото дори изкарват някакви пари? Нурмагомедов ще защитава шампионската си позиция срещу Конър Макгрегър в UFC 229 в Лас Вегас – Невада на 6 октомври тази година. Това ще бъде първата защита на дагестанския боец.



Конър не се е бил в клетката на UFC от почти две години. Двубоят притежва всички предпоставки, за да бъде най-големия ММА сблъсък в историята на топ организаията.

