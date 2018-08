Бойни спортове Тайсън Фюри се подигра жестоко на Владимир Кличко 07 август 2018 | 18:31 - Обновена 0 0 0 0 7 Тайсън Фюри (26-0) разказа за своята подготовка за боя си срещу Франческо Пианета (35-4-1), а така също сравни своите предишни съперници Владимир Кличко и Сефер Сефери.

Бившият световен шампион в тежка категорияразказа за своята подготовка за боя си срещу, а така също сравни своите предишни съперници Владимир Кличко и Сефер Сефери. @@@ “Пианета е на една победа от това, да се върне при най-силните. Всеки се старае да покаже максимума си в бой срещу мен, защото знаят, че победа над мен - това е все едно да спечелиш на лотария. Аз съм провеждал спаринги с Пианета още преди двата му боя за титли срещу Владир Кличко и Руслан Чагаев. Той е сложен и силен боксьор, впечатлен съм от неговата работа”, заяви Тайкън Фюри. Wilder Not Concerned About Fury Pulling Out Of Their Fight https://t.co/b5R85wPmWw pic.twitter.com/VA09IjPC4H — BoxingScene.com (@boxingscene) August 7, 2018

“Много говорят, че срещата с Пианета за мен ще е огромна крачка в сравнение с боя срещу Сефер Сефери. Всеки може да говори каквото си иска, но е фактът, че Сефери е изиграл цял мач срещу действащия световен шампион Мануел Чар. Да, той изглеждаше ужасно, след боя си срещу мен, но този случаи са много. Честно ви казвам, Владимир Кличко в противопоставянето си срещу мен изглеждаше малко по-добре, от Сефери”, добави Тайсън Фюри. @@@

