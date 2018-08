Усманов се съгласи да продаде своя дял в Арсенал

Вторият най-голям акционер в Арсенал - руският бизнесмен Алишер Усманов, е приел предложението на мажоритарния собственик Стан Крьонке и ще продаде целия си дял акции. Това обяви Усманов пред ТАСС. Усманов държи 30 процента от акциите на лондонския клуб, а в момента, в който ги продаде, американският му бизнес партньор ще придобие 97 процента от Арсенал.

Alisher Usmanov could now invest further in Everton after deal is agreed to sell Arsenal shares to Stan Kroenke @_ChrisBascombe https://t.co/DMeKX7cBgs